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محافظ كفرالشيخ يتابع التخلص من مخلفات الأمطار

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محافظ كفرالشيخ يتابع التخلص من مخلفات الأمطار محافظ كفرالشيخ يتابع التخلص من مخلفات الأمطار

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من شوارع وأحياء غرب وشرق عاصمة المحافظة، مشدداً على سرعة رفع مياه الأمطار المتبقية من الشوارع ، ووضع السن بالطرق التي تأثرت من مياه الأمطار قبل تعرض المحافظة للموجة الثانية من الطقس السيء، كما وجه بسرعة رفع المخلفات من الشوارع ومخلفات الأمطار، موجها رؤساء المدن والمناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ بالتواجد بتلك المناطق وإجراء بث ليرى شخصيا الأعمال الجارية هناك ، كما حرص على التواصل المستمر مع رؤساء المدن عبر أجهزة اللاسلكي، ووجهم بمناطق بعينها، للتأكد من رفع مياه الامطار، ومازال العمل مستمر على مدار الساعة،كما تفقد الموقف القديم والجديد وموقف السرفيس،وتابع الحركة المرورية، موجها بإجراء أعمال تطوير بمنطقة الموقف القديم. .

كما تابع محافظة كفر الشيخ عبر الفيديو كونفرانس والبث المباشر الأعمال المستمرة بالمدن والقرى لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات، وحملات النظافة، مؤكدا على استمرار تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية لليوم الثاني على التوالي، حفاظا على حياة وصحة الطلاب والعاملين بالمدارس.

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