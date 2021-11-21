أخبار عاجلة

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري -
مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو) -
مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي» -
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رحل أخيرًا.. مانشستر يونايتد يقيل سولشاير رسميًا

Print
رحل أخيرًا.. مانشستر يونايتد يقيل سولشاير رسميًا رحل أخيرًا.. مانشستر يونايتد يقيل سولشاير رسميًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل أولي جونار سولشاير رسميًا عن منصبه بشكل رسمي، بعد الخسارة بربعاية أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وقال اليونايتد في بيان رسمي: «يعلن النادي أن سولشاير رحل عن منصبه كمدرب للفريق، أولي سيظل دائما أسطورة في مانشستر يونايتد، ونحن نشعر بالحزن أننا وصلنا لهذا القرار الصعب».

وتابع اليونايتد في بيان له: «سولشاير يرحل مع شكرنا المخلص على مجهوده كمدرب، وكل تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل. مكانه في تاريخ النادي دائما ما سيكون محفوظا، ليس فقط كلاعب بل كرجل رائع ومدرب منحنا الكثير من اللحظات الجيدة. سيكون دائما مرحبا به في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد».

وأكد اليونايتد في البيان أن مايكل كاريك سيقود الفريق في المباريات المقبلة، بينما يبحث النادي عن تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم».

ويترك سولشاير يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في 19 ديسمبر 2018، كمدرب مؤقت خلفا للراحل آنذاك جوزيه مورينيو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري

مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)

مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)

مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي»

مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي»

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات