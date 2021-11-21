رحل أخيرًا.. مانشستر يونايتد يقيل سولشاير رسميًا

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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل أولي جونار سولشاير رسميًا عن منصبه بشكل رسمي، بعد الخسارة بربعاية أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وقال اليونايتد في بيان رسمي: «يعلن النادي أن سولشاير رحل عن منصبه كمدرب للفريق، أولي سيظل دائما أسطورة في مانشستر يونايتد، ونحن نشعر بالحزن أننا وصلنا لهذا القرار الصعب».

وتابع اليونايتد في بيان له: «سولشاير يرحل مع شكرنا المخلص على مجهوده كمدرب، وكل تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل. مكانه في تاريخ النادي دائما ما سيكون محفوظا، ليس فقط كلاعب بل كرجل رائع ومدرب منحنا الكثير من اللحظات الجيدة. سيكون دائما مرحبا به في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد».

وأكد اليونايتد في البيان أن مايكل كاريك سيقود الفريق في المباريات المقبلة، بينما يبحث النادي عن تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم».

ويترك سولشاير يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في 19 ديسمبر 2018، كمدرب مؤقت خلفا للراحل آنذاك جوزيه مورينيو.