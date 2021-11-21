سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة طلائع الجيش فى الدورى المصري

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يواصل مساء اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى قبل الدخول في مسعكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثالثة عصراً على ستاد الأسكندرية في الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.

وسيعلن سامى قائمة اللاعبين الذين سيخوضوا اللقاء عقب انتهاء التدريب المسائى اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة.

ووجه أحمد سامى تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى فريقه قبل مواجهة الطلائع بوضع قوة المنافس ورغبته في الخروج من دوامة النتائج السلبية التي يحققها منذ بداية المسابقة في الاعتبار خاصة مع تغير الإدارة الفنية وتولى مساعده السابق أحمد عبدالعزيز منصب المدير الفنى للطلائع.

وعكف أحمد سامى، على دراسة منافسه فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين بعد غداً الإثنين، وشرح للاعبيه الطريقة التي يعتمد عليها الجهاز الفنى للمنافس كما شاهد مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة في الجولة الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة.

وطالب مدرب سموحة لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب، كما وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى خط الوسط والدفاع من قوة أحمد سمير لاعب وسط الطلائع، وطلب من ثنائى الدفاع محمود عزت ورجب نبيل بإحكام قبضتهم على مهاجمى المنافس خلال المباراة دون الوقوع في أخطاء مثلما حدث في مباراة إنبى الماضية.

وعنف أحمد سامى حارس مرماه الهانى سليمان بسبب الطريقة التي خاض بها المباراة الماضية وإضاعته للوقت في بداية اللقاء وهو ما يرفضه المدير الفنى لسموحة تماماً، خاصة وأن ذلك يؤثر على طريقه وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في المباريات.

ويسابق الجهاز الطبى الزمن من اجل تجهيز الثنائى المغربى عبدالكبير الوادى وصديق كالابا لحاجة الفريق إلى جهودهم في هذه المباراة الهامة.