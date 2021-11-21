لماذا تحتفل بعيد الطفولة؟

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20 نوفمبر هو اليوم الذي تحتفل به مصر مع عدد من الدول باليوم العالمى للطفولة، تشاركها في ذلك عدد من الدول، فيما تحدد كل دولة يوما خاصا بعيد طفولتها.

ويعود الاحتفال بعيد الطفولة إلى عام 1954عندما أقرت الأمم المتحدة يوم الطفل العالمى بينما تم أقرا الاعلان العالمى لحقوق الطفل في الجمعية العمومية للامم المتحدة في 20 نوفمبر عام 1989.

وقد حثت الأمم المتحدة كل الدول على حكاية اطفالها ورعايتهم ومنحه الحق في النعبير عن رأيه وتوفير حياة كريمة له وعدم السماح له بالعمل في سن صغيرة.

وأوصت الأمم المتحدة على احقية الطفل في الحصول على الرّعاية التّعليميّة، والصّحيّة، والتّرفيهيّة، والأمان للأطفال في كافّة دول العالم.