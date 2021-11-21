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أمطار رعدية على 7 محافظات وشبورة كثيفة لمدة 4 أيام.. حالة الطقس حتى الجمعة

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أمطار رعدية على 7 محافظات وشبورة كثيفة لمدة 4 أيام.. حالة الطقس حتى الجمعة أمطار رعدية على 7 محافظات وشبورة كثيفة لمدة 4 أيام.. حالة الطقس حتى الجمعة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس بدءا من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة، على مختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن اليوم الأحد 21 نوفمبر ستكون أمطار متوسطة قد تكون رعدية في بعض الاحيان، لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى (بالإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش)، وتكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن أمطار خفيفة إلى متوسطة تهب على محافظات الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب الزعفرانة ونخل وكاترين، وأمطار خفيفة على القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من غداً الاثنين تتكون شبورة مائية من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومن الثلاثاء حتى الجمعة المقبل تتكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح.

المصرى اليوم

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