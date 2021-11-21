حملة لصيانة أعمدة الإنارة لاستقبال فصل الشتاء والأمطار في العدوة بالمنيا

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خوفا على حياة المارة، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوه، شمال المنيا، حملة لفحص أعمدة الإنارة، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية، لفحص ومراجعة كافة أعمدة الإنارة، للتأكد من سلامتها، حفاظا على حياة المواطنين، خلال فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

اشرف على الحملة المهندس اشرف عثمان حجاج، رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، وشارك فيها فنيين قسم الإنارة شعبان عبدالله وجمعة صبحي ومحمود زبادي.

وصرح احمد خلف عبدالعزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، إن الحملة ركزت على أماكن التجمعات، والمدارس، والطرق السريعة، والشوارع الرئيسية، والفرعية وشملت غرف ومحولات الكهرباء، للتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة، وصيانة الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها، والتأكد من عزلها، وانارة طريق شمس الدين، والطريق الجديد، وشارع مصطفى كامل.