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رائد فضاء روسي: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا

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قال: "لا يمكن أن نكون وحدنا في هذا الفضاء اللامتناهي"

رائد فضاء روسي: نحن لم نشاهد الله لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا

قال رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، الموجود الآن على متن محطة الفضاء الدولية: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا"؛ وذلك للتأكيد على وجود الكائنات الفضائية التي لم يرها.

وحسب موقع " اليوم"، أضاف "شكابلروف"، الموجود ضمن البعثة الفضائية طويلة المدى رقم 66: "نحن لم نشاهد الله؛ لكننا على يقين أنه يرانا ويحمينا، وهذا أمر مؤكد. طبعًا لم أشاهد أي كائنات فضائية، على الرغم من أنني واثق أنها موجودة بالتأكيد".

وتابع رائد الفضاء: "لا يمكن أن نكون وحدنا في مثل هذا الفضاء اللامتناهي مثل الكون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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