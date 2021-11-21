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640 مخالفة في أسبوع.. إغلاق 13 منشأة أخلّت بالاحترازات بالشرقية

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640 مخالفة في أسبوع.. إغلاق 13 منشأة أخلّت بالاحترازات بالشرقية 640 مخالفة في أسبوع.. إغلاق 13 منشأة أخلّت بالاحترازات بالشرقية
8 آلاف جولة للتأكد من التدابير و"توكلنا".. و3574 بلاغًا تَلَقّتها "الأمانة"

640 مخالفة في أسبوع.. إغلاق 13 منشأة أخلّت بالاحترازات بالشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 8678 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 منشأة، وتحرير 640 مخالفة، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، أو التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وتَلَقّت الأمانة عبر مركز (940)، 3574 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، ومخالفات البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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