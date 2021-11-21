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خوذة ورخصة وطمس.. مخالفو الدرّاجات النارية يتساقطون في حملة مرورية

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تشديد من الإدارة على عمليات الرصد ومناشدة للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة

خوذة ورخصة وطمس.. مخالفو الدرّاجات النارية يتساقطون في حملة مرورية

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، عبر سناب الداخلية، نتائج من الحملة المرورية التي استهدفت الدرّاجات النارية والمخالفات المتعلقة بقيادتها.

وبثّ السناب مشاهد لضبط عدد من الدرّاجات النارية تنوّعت مخالفات قائديها بين عدم ارتداء الخوذة وعدم حيازة رخصة قيادة دراجة نارية وعدم وجود لوحات خلفية أو طمس اللوحة.

وشدّدت الادارة العامة على رصد مخالفات الدرّاجات، ومناشدة قائديها بالالتزام بتعليمات الأمن والسلامة عند قيادتها للحفاظ على سلامتهم.

خوذة ورخصة وطمس.. مخالفو الدرّاجات النارية يتساقطون في حملة مرورية

خوذة ورخصة وطمس.. مخالفو الدرّاجات النارية يتساقطون في حملة مرورية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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