ايدج تعزز التزامها بمواصلة تطوير القدرات التكنولوجية العالمية المتقدمة لدولة الإمارات خلال معرض دبي للطيران

اختتمت مجموعة "ايدج"، الرائدة في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، مشاركتها في معرض دبي للطيران للعام 2021 بنجاح باهر. وقد قامت المجموعة، التي حققت نقلة نوعية خلال عامين لتصبح واحدة من مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، بإطلاق حزمة واسعة من المنتجات المتطورة في السوق وتوقيع عدة اتفاقيات وشراكات دولية مع أبرز مصنّعي المعدات الأصلية وشركات التكنولوجيا والدفاع والمورّدين.
وقد سجّلت المجموعة توقيع رقم قياسي من اتفاقيات التطوير المشترك بلغت 16 اتفاقية، مع مجموعة واسعة من الجهات الرئيسية في القطاع، بما في ذلك "بوينج"، والشركة البرازيلية الجوية "إمبراير"، و"رايثيون الإمارات"، والشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران "كاتيك"، و"لوكهيد مارتن"، وشركة "إل 3 هاريس"، وشركة صناعات الفضاء الاسرائيلية (IAI) وتجمّع الصناعيين الفرنسيين للطيران والفضاء "جيفاس"، وشركة "ستراتا للتصنيع"، و"سند"، وشركة الحلول التكنولوجية والعلمية الأمريكية "ليدوس"، وشركة "أنسيس" وغيرها. كما افتتحت المجموعة أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجستية للطائرات في الشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي، وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران "كاتيك".
وقال سعادة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج: "يشكّل هذا النجاح دليلاً على مرونة هذا القطاع والنقلة النوعية المذهلة التي تحققها ايدج في مجال تحويل معالم منظومة التكنولوجيا في دولة الإمارات، وإطلاق مجموعتها المتقدمة من الحلول والمنتجات للتصدير على مستوى العالم. نحن نمثّل خلاصة مجموعة من الأجزاء المبتكرة، المدفوعة بعقلية الشركات الناشئة، ولكن مع قدرة لتحقيق وفورات الحجم الانتاجي. تنضم المنتجات التي تم إطلاقها هذا الأسبوع والبالغ عددها 13 منتجاً جديداً إلى أكثر من 20 منتجاً وخدمة محلية متطورة قمنا بطرحها على مدى العامين الماضيين، كما يوجد نحو 40 منتجاً آخر قيد التطوير، في حين نواصل تعزيز شراكاتنا مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الراسخة لمواصلة هذا المسار الباهر."
وأضاف: "تواصل ايدج دورها الريادي كطرف نشط ومسؤول عن إحداث تغييرات جذرية في القطاع الدفاعي من خلال إنشاء حلول متفوقة. كما تساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للصناعات المستقبلية، مع التركيز على الأنظمة المسيرة، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، والأسلحة الذكية."
وفي ما يلي قائمة بأبرز التطورات خلال معرض دبي للطيران:
- ايدج تفوز بعقد حصري بقيمة 11 مليار درهم لتزويد الخدمات لطائرات القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي
- "ايدج" تكشف عن إضافات جديدة إلى محفظتها من طائرات الاستطلاع والقتال المسيّرة
- "ايدج" تعلن عن تطورات هامة في برنامج نظام صاروخ الدفاع الجوي "سكاي نايت"
- "ايدج" تطلق أول نظام مضاد للتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي مصنوع في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مرونة الملاحة
- "ايدج" و"كاتيك" تفتتحان أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجستية للطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
- "ايدج" تمدد عقد التشغيل الآلي مع شركة "بوينج"
- "ايدج" توقّع عقداً بقيمة 3.2 مليار درهم إماراتي لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بالذخائر والأسلحة دقيقة التوجيه
- "ايدج" تتعاون مع شركة "امبراير" لتوسيع نظام الأسلحة المتقدمة بطائرة "سوبر توكانو (A-29)
- "ايدج" تعقد شراكة مع شركة "سند" لتوفير خدمات الصيانة والاصلاح لمحركات "ترينت 700" التابعة لـ"رولز رويس"
- "ايدج" تبرم اتفاقية لمدة خمس سنوات لاستخدام حلول المحاكاة الهندسية من شركة "أنسيس"
- "ايدج" تكمل برامج الدمج بنجاح، وتضيف ميزات معزّزة ومرونة في المهام إلى مدى الذخائر
- "ايدج" تتعاون مع "ستراتا للتصنيع" لدعم قدرات تصنيع هياكل الطائرات في الإمارات
- "ايدج" تجدد عقد التصنيع مع شركة "ستيليا إيروسبيس" بقيمة 310 مليون درهم
- شركتان تابعتان لمجموعة "ايدج" توقعان اتفاقية صيانة للمستودعات طويلة الأجل
- "ايدج" تو