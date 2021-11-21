سعد سمير يوجه رسالة مؤثرة إلى كريم نيدفيد (صور)

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حرص سعد سمير لاعب الأهلي السابق وفيوتشر اف سي الحالي، على توجيه رسالة إلى زميله في الفريق كريم وليد نيدفيد بعد تألقه مع الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وعانى كريم نيدفيد من الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع الأهلي لمدة تصل إلى عامين و7 شهور، مما أفقده مكانه في الأهلي والمنتخب الأولمبي وغاب عن صفوفه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وأولمبياد طوكيو 2020، مما أدي إلى اتخاذ قرار الخروج من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عامين لنادي فيوتشر لاستعادة لياقة المباريات.

ونشر سعد سمير صور تجمعه مع كريم نيدفيد خلال رحلة علاجهما، تحت تعليق: «بعد سنتين و7 شهورمن تعب ومعاناة وعمليات وإحباط وتشكيك في رجوعك لكن كرم ربنا وتعبك وإصرارك أكبر من أي حاجة ودرس كبير مبروك أول 90 دقيقة وربنا يكرمك في إلى جاي وتكسر الدنيا يا بطل».

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وشارك نيدفيد مع فيوتشر خلال الموسم الحالي مع فيوتشر في 3 مباريات حيث لم يشارك في المباراة الأولى بالدوري ضد فاركو، ودخل أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 55 في اللقاء الذي خسره فيوتشر 2-3، وشارك أساسيًا في التعادل مع المصري البورسعيدي 1-1 وخرج في الدقيقة 82، ولعب مباراة ايسترن كومباني بالكامل والتي انتهت بفوز فيوتشر 4-1.