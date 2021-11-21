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«الرعاية الصحية» بالأقصر: توفير لقاحات التطعيم ضد كورونا في 54 وحدة صحية ومستشفى

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«الرعاية الصحية» بالأقصر: توفير لقاحات التطعيم ضد كورونا في 54 وحدة صحية ومستشفى «الرعاية الصحية» بالأقصر: توفير لقاحات التطعيم ضد كورونا في 54 وحدة صحية ومستشفى

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، استمرار فعاليات مبادرة الهيئة للمشاركة في تطعيم المواطنين بمحافظة الأقصر ضد فيروس_كورونا المستجد.

وقام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر بتوفير اللقاحات اللازمة للتطعيم الفوري للمواطنين ضد المستجد بمختلف مناطق المحافظة .

وتم توفير لقاح فيروس كورونا داخل 49 وحدة ومركز طب أسرة، و5 مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر، بالإضافة إلى مجموعات من الفرق المنتقلة التي تجوب جميع أنحاء محافظة الاقصر.

وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين، المشاركة في حملة التلقيح الفوري وسرعة تلقي اللقاح.

المصرى اليوم

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