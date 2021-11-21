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«ألبان الاسكندرية» تعلن ارتفاع البقرى لـ6.5 جنيه للكيلو

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«ألبان الاسكندرية» تعلن ارتفاع أسعار اللبن البقرى لـ6.5 جنيه للكيلو «ألبان الاسكندرية» تعلن ارتفاع البقرى لـ6.5 جنيه للكيلو

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قال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن الجاموسى والبقرى تواجه ارتفاعاً ملحوظا خلال الفترة الحالية والسابقة لها مباشرة وذلك نتيجة زيادة الطلب على الألبان خاصة البقرى تزامنا مع قلة المعروض من الكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كاف.

وأوضح «شرابية»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن سعر كيلو اللبن البقرى ارتفع من 6 جنيه و30 قرش إلى 6 جنيه ونصف في بعض المناطق، فضلا عن عن ضعف الإنتاج الذي يكفى احتياجات المستهلكين في حين يوجد زيادة كبيرة غير متكافئة في الطلب على اللبن، مشيرا إلى أن سعر فنطاس اللبن الجاموسى الذي يزن 50 كيلو يتراوح بين 550 جنيه إلى 600 جنيه، بما يعنى أن سعر الكيلو وصل إلى 12 جنيه كسعر متداول بين المستهلكين.

ولفت إلى أن الأجبان بمختلف أنواعها شهدت ايضا ارتفاع ملحوظ في الأسعار نتيجة زيادة الطلب أيضاً، ويبلغ سعر صفيحة الجبن سعة 20 كيلو جرام الطازجة «قائم» تتراوح بين 580 جنيه الى640 جنيها حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه.

وأضاف «شرابية» أن الإنتاج السنوي لمصر من اللبن وصل إلى نحو 7 ملايين طن من الألبان، ومصر تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة وتستورد اللبن البودرة لاستخدامه في صناعة منتجات الألبان، مشيرًا إلى أن استخدام المصريين لصناعة الجبنة والمنتجات المختلفة يمثل تقريبًا 80% من إجمالي الإنتاج، لافتا إلى أن أهم مشاكل الألبان تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر الأدوات الحديثة للحلب، وتدني أسعار اللبن، بجانب عدم وجود آلية واضحة للتسويق.

المصرى اليوم

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