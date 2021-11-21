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«أبوالغيط» يبحث مع «الجحرف» قضايا المنطقة العربية

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«أبوالغيط» يبحث مع «الجحرف» قضايا المنطقة العربية «أبوالغيط» يبحث مع «الجحرف» قضايا المنطقة العربية

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التقى احمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نايف الجحرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 الجاري.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الجامعة العربية ومجلس التعاون، من أجل تطوير العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان مؤخراً.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا والأزمات التي تتصدر المشهد العربي في الآونة الحالية، حيث أكد أبوالغيط على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في دعم التعاون بين أعضائه، واعتبر أن دوره يُمثل إضافة للعمل العربي المشترك.

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