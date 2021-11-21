«ثقافة الأقصر» تنظم ورش عمل فنية ومحاضرات ثقافية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان «مكافحة التنمر».

وأوضح السيد محمد الطاهر تعريف التنمر «إلحاق الأذى بشخص ما عن طريق الإساءة له لفظيا أو جسدياً أو عاطفياً عن طريق فرد أو جماعة» وأنواع التنمر وأسبابه وكيفية معرفة تعرض الطفل للتنمر وذلك من خلال «تدني المستوى التحصيلي للطلاب، تحول الطفل لشخص عدواني، حب الطفل للعزلة والوحدة، عدم رغبته في المشاركة بالأنشطة المدرسية، وجود بعض الكدمات والخدوش بجسد الطفل وهناك وسائل معينة في علاج التنمر منها» تعزيز ثقة الطفل بنفسه مع الحث على المكافأة والتقدير لأبناءهم، تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال أولا بأول، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتنمرين.

كما أعد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «الحفاظ على المياه ونعمة المياه» وتحدث الشيخ على أحمد واعظ من الأزهر الشريف عن الحفاظ على المياه وهى نعمة يجب الحفاظ عليها، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان «تنظيم الوقت» أداء سلوي جودة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية بالخوص عمل فاظة نفذها حسن رفاعي.

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان«مصر هبة النيل» وتحدث أحمد محمد مدنى عن قصة نهر النيل والقدماء المصرين وهيردوت والمقولة الشهيرة مصر هبة النيل ونشأة نهر النيل وهو شريان الحياة بالنسبة للمصرين وأهميته في الدخل القومى والأعتماد على الزراعة في مصر، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان «تقويم النفس» وألقى الواعظ محمد ياسين أحمد وأوضح كيف يقف كل إنسان منا أمام الله العمل الذي تقف به أمام الله وأفضل العمل تقوى الله.

بينما نظم قصر ثقافة الطود فعاليات اليوم الرابع من ورشة حرف بيئية وأشغال يدوية في مجال الكليم للمدربة أسماء محمد تم تدريب المتدربات على كيفية ختم السجادة أول الدواسة عن طريق السرفلة بخيوط السيداء حتى نحافظ عليها وذلك بعد تعليمهم كيفية تعريض الخيط على المشط داخل النول وتم الإنتهاء من الدواسة الثانية، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية طريقة تكبير صورة أو شكل ونقلها على ورقة كبيرة نفذها ذكريا بدرى، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم «غلاف كتاب» تنفيذ محمد خالد، بينما أقامت مكتبة المدامود الثقافية عمل نشاط مجلة حائط من داخل المكتبة نفذها عماد عبدالحميد.