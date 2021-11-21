حورية فرغلي تكشف مواعيد عرض مسلسل «أيام»

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تنتظر النجمة حورية فرغلي، عرض حلقات مسلسلها الجديد «أيام»، عبر منصة شاهد، بدءا من الثلاثاء المقبل 23 نوفمبر، من الثلاثاء وحتى الخميس.

وكانت حورية قد انتهت من تصوير المسلسل قبل أسبوع، في العاصمة اللبنانية بيروت، وقام منتجه صادق الصباح بالاحتفاء معها وأسرة العمل بـ«فركش» التصوير، ووجه الشكر لهم جميعًا.

المسلسل يتكون من 50 حلقة، بطولة حورية فرغلي ورياض الخولي، ويشاركهما كل من الفنان حجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، سلوى خطاب، شيري عادل، ندى موسى، أحمد صفوت، ميدو عادل، محمود حجازى، وتم تصويره بالكامل في بيروت،وهو من تأليف سماح الحريري واخراج محمد أسامة.

العمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، في إطار يحقق المتعة والتشويق والإثارة.