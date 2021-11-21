حجم تعاملاتها 3 ملايين جنيه.. ضبط سيدة بتهمة الاتحار بالنقد الأجنبي

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبلغ إجمالى حجم تعاملاتها 3 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات وزوجها، يعمل بإحدى الدول ببنى مزار بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل في قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكى» والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى وهو مايعرف بنظام المقاصة.

وتقوم بإستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول متواجد حالياً بإحدى الدول.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3٫000٫000 مليون جنيه مصرى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.