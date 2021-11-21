قرار من المحكمة في 100 دعوى لــ «إعادة تصحيح أوراق إمتحانات الثانوية العامة»

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أجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر 100 دعوى قضائية، أقامها أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 ضد وزير التربية والتعليم، وطالبوا فيها إلزام الوزارة بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك لجلسة 5 ديسمبر للإطلاع وتقديم المستندات.

قالت الدعاوي المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام وكيلا عن أولياء أمور الطلاب المدعين، أن تصحيح إجابات إمتحانات الثانوية العامة يهدر حقوق الطلاب في الحصول على الدرجات التي يستحقونها غير أنه مقياس ظالم لجهد الطلاب.

وإستندت الدعاوي للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم مؤخخراً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.

وجاء في هذا الحكم أن المحكمة ألزمت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين، للإطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة، موضحا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة، والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة، للتأكد من أنّ عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب، أُجريت على ذات النموذج الخاص بإجابته دون أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها، نظرا لوجود 4 نماذج للأسئلة و4 نماذج للإجابة، والتأكد من أنّ توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب جرى على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد من تصحيح الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب، بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال.