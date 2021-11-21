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حبس متهم بحيازة تمثال و200 قطعة عملة معدنية ترجع للعصر اليونانى بالشرقية

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حبس متهم بحيازة تمثال و200 قطعة عملة معدنية ترجع للعصر اليونانى بالشرقية حبس متهم بحيازة تمثال و200 قطعة عملة معدنية ترجع للعصر اليونانى بالشرقية

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قررت نيابة بلبيس، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامه بحيازة تمثال و200 قطعة من العملات المعدنية، بقصد التربح من وراء بيعهم لأحد العملاء بدائرة مركز بلبيس.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، أكدتها التحريات قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وبحيازته لقطع أثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من وراء بيعها لأحد العملاء.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء وجوده بدائرة مركز بلبيس، وعثر بحوزته على تمثال مصنوع من البازلت الأسود على هيئة سيدة يرجع للعصر الفرعوني، و200 عملة معدنية ترجع للعصر اليوناني والروماني.

وبعرض تلك المضبوطات على لجنة من مفتشي الآثار أقرت بأثريتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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