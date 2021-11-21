أخبار عاجلة

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري -
مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو) -
مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي» -
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 8468 شخصا لعدم ارتداء كمامات واقية

Print
ضبط 8468 شخصا لعدم ارتداء كمامات واقية ضبط 8468 شخصا لعدم ارتداء كمامات واقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 8468 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، و211 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 858 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 8468 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8432 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 858 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 211 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1305 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري

مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)

مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)

مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي»

مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي»

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات