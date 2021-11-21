ضبط 8468 شخصا لعدم ارتداء كمامات واقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 8468 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، و211 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 858 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 8468 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8432 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 858 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 211 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1305 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.