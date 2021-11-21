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ضبط نصاب «فرص العمل» بالقليوبية

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ضبط نصاب «فرص العمل» بالقليوبية ضبط نصاب «فرص العمل» بالقليوبية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب على المواطنين، بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عدم على غير الحقيقة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها على غير الحقيقة وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بالقليوبية بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتمكن خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، بحوزته هاتف محمول وبفحص الهاتف تبين أنه يحتوى على محادثات نصية عبر تطبيق «واتس آب» بينه وبين راغبى السفر للخارج، وصور جوازات السفر وتأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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