المتهمة الرئيسية بواقعة خطف رضيع أوسيم: أختي عاقر وكانت هتربيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترفت المتهمة الرئيسية بواقعة خطفل طفل رضيع من والدته في منطقة أوسيم بالجيزة، خلال التحقيقات، أنها ارتكبت الجريمة رفقتها سيدتين آخرتين- وكان دافعها تقديم الرضيع لأختها العاقر لتربيته، إذ أوهمت والدة الطفل بتقديم مساعدة لها عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية واستدرجتها للمنطقة محل الواقعة، وخطفت الرضيع بالاشتراك مع المتهمتين «الثانية»، و«الثالثة».

وشرحت المتهمة، لجهات التحقيق، أنه بمجرد وصول والدة الطفل طلبت منها صورًا شخصية لإعداد ملف لها بالجمعية الخيرية، وحين أخبرتها المجني عليها بعدم توافر صورًا بحوزتها، فطلبت منها التوجه لاستديو قريب من الجمعية والتقاط صورًا، وفي تلك الأثناء غافلتها وخطفت الرضيع.

وذكرت المجني عليها، في أقوالها، أنها اتصلت على زوجها وأخبرته بما تعرضت له، وأبلغا الشرطة التي حضرت على الفور، وبتكثيف التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، استدل على هوية المتهمات وألقي القبض عليهن.