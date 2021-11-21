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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة طالبة بالمنوفية، وتبين أن مُزارعا صديقا للعائلة، استدرجها إلى شقة سكنية وحاول التحرش بها، وعند صراخها للاستغاثة كتم أنفاسها خوفًا من افتضاح أمره.

وتبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة طالبة بقطعة أرض بدائرة المركز، وبها آثار نزيف بالأنف، وتبين أن المجنى عليها ترتدى ملابسها المدرسية وعدم وجود حقيبتها المدرسية، وما قررته والدتها ربة منزل بخروج كريمتها صباحاً للتوجه للمدرسة إلا أنها لم تعد ولم تبلغ بغيابها لانشغالها فـى البحث عنها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع، تربطه صلة صداقة بأسرة المجنى عليها.

وتبين قيام المتهم بانتظار المجنى عليها قبل دخولها المدرسة واستدرجها إلى شقة خالية بالطابق الثالث بمنزله بزعم إعطائها بعض الملابس ومبلغ مالى وحاول التحرش بها، إلا أنها قامت بالصراخ للاستغاثة فكتم أنفاسها خشية افتضاح أمره مما أسفر عن وفاتها، وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور الملاصق لمنزله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحضور أهلية المجنى عليها للسؤال عنها فقام بالادعاء بمحاولة البحث عنها رفقتهم، وانتظر حتى الليل وتخلص من الجثة بمكان العثور الملاصق لمنزله، كما أشعل النيران بالحقيبة المدرسية الخاصة بالمجنى عليها بقطعة أرض زراعية خاصة به، وأرشد عن الحقيبة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.