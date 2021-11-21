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حبس عصابة سرقة السيارات بـ«كسر الكالون» في الجيزة

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حبس عصابة سرقة السيارات بـ«كسر الكالون» في الجيزة حبس عصابة سرقة السيارات بـ«كسر الكالون» في الجيزة

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أمرت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الأحد، حبس 3 عاطلين، متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بمناطق العجوزة وأكتوبر وحدائق أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة المنيب بالجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون مُتخذين من دوائر أقسام شرطة: العجوزة، وأول وثان أكتوبر، وحدائق أكتوبر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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