مكة.. مصادرة ٣ أطنان من المواد الغذائية بالمسفلة وإزالة لوحات عشوائية بالشوقية

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ضمن الجولات الرقابية للأمانة بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية حملة رقابية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في حي النكاسة العشوائي، بمساندة الجهات الأمنية، ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، أسفرت عن ضبط لحوم وأسماك وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ٣ أطنان من اللحوم والأسماك والخضراوات المتنوعة، وإزالة ٢٠ مبسطاً عشوائياً مخالفاً، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهةٍ أخرى، واصلت بلدية العتيبية الفرعية -ممثلةً في قسم الأسواق التجارية- حملاتها اليومية لمكافحة الباعة الجائلين بنطاق البلدية، حيث جرى مصادرة 1609 كجم من الفواكه والخضراوات وتسليمها بعد التأكّد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف المصادرات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأزالت بلدية الشوقية الفرعية 28 لوحة إعلانية مخالفة مشوّهة للمنظر العام في نطاق البلدية الإشرافي، ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأكَّدت الأمانة أنها تعمل جاهدة لمعالجة التشوّه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق العامة، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال مواقع التواصل الرسمية.