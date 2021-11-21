موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ«الفيديو» قبل موقعة غزل المحلة

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد 21 نوفمبر.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.