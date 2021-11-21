أخبار عاجلة

اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ«الفيديو» قبل موقعة غزل المحلة

Print
موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ«الفيديو» قبل موقعة غزل المحلة موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ«الفيديو» قبل موقعة غزل المحلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد 21 نوفمبر.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واقعة غريبة بالفيديو.. مشجع يضرب بطلاً شهيرًا للمصارعة الحرة

واقعة غريبة بالفيديو.. مشجع يضرب بطلاً شهيرًا للمصارعة الحرة

بالفيديو.. لحظة إنقاذ 5 ملايين جنيه من أمطار الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة إنقاذ 5 ملايين جنيه من أمطار الإسكندرية

بالفيديو.. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية

بالفيديو.. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية

بالفيديو.. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية

بالفيديو.. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية