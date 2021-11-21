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ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أليات تخفيض أسعار اللحوم، والسلع الغذائية، وتوافرها بالجودة العالية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على إحداث التوازن المطلوب مع الأسواق المحلية، والحد من محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعار السلع المختلفة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجاني، المستشاران الهندسيان بالمكتب الفني لرئيس الوزراء ومسئولا متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، والنائب عمرو أبوالسعود، والنائب محمد محمود عبدالقوي، والنائب أيمن شكري أعضاء مجلس النواب، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، والدكتور ايمن عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وممثلي شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، لتخفيض أسعار اللحوم، مقارنة بالمحافظات المجاورة، مع وضع تسعيرة محددة لبيع اللحوم، فضلاً عن التوسع في فتح شوادر جديدة ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول المواطن الفيومي، مؤكداً على مراعاة الصالح العام للمواطنين، وأصحاب محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم على حد سواء.

كما طالب محافظ الفيوم، من ممثلي الجزارين، بوضع قوائم أسعار ثابتة للحوم، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، موجهاً وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، للمرور الميدانى على محال الجزارة، ومنافذ بيع اللحوم، ومتابعة أعمال الذبيح بالمجازر، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ، لمتطلبات، أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، والأختام، موجهاً مدير مديرية الطب البيطري، بفحص تلك المتطلبات والعمل على حلها.