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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

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في مباراة مهمة من أجل العودة لوصافة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز التي خطفها منه ليفربول أمس السبت، يخوض فريق مانشستر سيتي اختباراً صعباً أمام نظيره إيفرتون اليوم الأحد.

وتأتي المباراة بين مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن ختام منافسات الجولة الـ 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتضنها ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

يدخل مانشستر سيتي المباراة وفي جعبته 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني و6 نقاط خلف المتصدر تشيلسي، فيما يحتل إيفرتون المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون من حيث موعدها والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عند الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة الموافق الـ 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 6 بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي. إن سبورتس إتش دي 1 بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

المصرى اليوم

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