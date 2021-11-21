بغداد تطالب بعدم تسييس ملف المهاجرين العراقيين

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طالب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأحد، بإبعاد ملف المهاجرين العراقيين عن التسييس، فيما عبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأثينا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية العراقية، التقى وزير الخارجية العراقي نظيره اليوناني، على هامش اجتماعات حوار المنامة الـ 17 في البحرين. وأوضح البيان أن «اللقاء تناول، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأهمية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تحقق تطلعات الشعبين الصديقين»، حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية.

وتناول وزير الخارجية العراقي «مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مفوضية الانتخابات مع الاعتراضات»، مشيرا إلى انه «من المنتظر أن تعلن النتائج النهائية في الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ الحراك السياسي باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة».

وتطرق الوزير العراقي إلى الحديث عن «المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، ومساعي الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعية إلى بغداد»، مشدداً على «ضرورة إبعاد هذا الملف الإنساني عن التسييس».

من جهته، عبر وزير الخارجية اليوناني عن «اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأثينا».

واستضافت البحرين، الجمعة، النسخة الـ 17 من حوار المنامة. والمؤتمر هو تجمع لوزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، ومجتمع الأعمال. ويحظى حوار المنامة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم، كما يعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.