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محافظ بني سويف يعلن الانتهاء من تطوير طرق معديات النيل وأعمدة الإنارة منعا لوقوع

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محافظ بني سويف يعلن الانتهاء من تطوير طرق معديات النيل وأعمدة الإنارة منعا لوقوع حوادث محافظ بني سويف يعلن الانتهاء من تطوير طرق معديات النيل وأعمدة الإنارة منعا لوقوع

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كشف الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف، عن قيام المحافظة بتوسيع طريق معديات النيل بقريتى كفر درويش والحيبة بمركز الفشن مؤكدا ان التوسعات هدفها الحفاظ على ارواح المواطنين وقال ان توجيهاتى لرئيس المدينة تضمنت توسيع طريق معدية كفر درويش وتمهيد الطريق وتغطية المجرى المائى الذي يعيق الطريق وعمل مسقى عمومية بعد عمل مفاوضات بين المزارعين في المنطقة لانشاء المسقى وزرع اعمدة انارة في طريق المعدية مشيرا إلى نفس التوجيهات تم عملها في طريق معدية الحيبة وتم زرع اعمدة انارة بعد شكاوى الاهالى من ان الطريق مظلم ويتسبب في وقوع من السيارات المحملة بالبلوك القادمة من المحاجر في المنطقة.

محافظ بنى سويف الانتهاء من تطوير طرق معديات النيل وزرع اعمدة انارة منعا لوقوع حوادث صور صور

واضاف المحافظ ان طرق المعديات في مركز الفشن اصبح مجهزا تماما من حيث الانارة وزرع الاعمدة وتمهيد الطريق وان هناك عدد من المجتمع المدنى شارك في تطوير المنطقتين في كفردرويش والحيبة.

محافظ بنى سويف الانتهاء من تطوير طرق معديات النيل وزرع اعمدة انارة منعا لوقوع حوادث صور صور

وكانت محافظة بنى سويف قد شكلت لجنة لتطوير العمل بالمعديات والمراسى ببنى سويف لضرورة التشديد على الحفاظ على مطابقة اشتراطات أمن وسلامة المعديات والمراسى مثل، طفايات الحريق، جواكت وأطواق الإنقاذ، حواجز الأمان، معدات الإنذار، هيكل المعدية وهيكل المرسي.

محافظ بنى سويف الانتهاء من تطوير طرق معديات النيل وزرع اعمدة انارة منعا لوقوع حوادث صور صور

المصرى اليوم

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