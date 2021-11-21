أرتيتا يكشف سبب مشادته مع كلوب خلال مباراة ليفربول وأرسنال (صور)

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كشف الإسباني ميكيل أرتيتا سبب المشادة الحامية التي نشبت بينه وبين مدرب فريق ليفربول الألماني يورجن كلوب خلال مباراة الفريقين التي أقيمت أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على ضيفه أرسنال بنتيجة كبيرة 4/صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد ملعب «الأنفيلد» في الشوط الأول من المباراة بين العملاق اللندني ارسنال وأصحاب الأرض ليفربول تدخل عنيف من لاعب أرسنال ضد مهاجم ليفربول ساديو ماني واحتد يورجن كلوب على اللعبة بشكل قوي ورد عليه ميكيل ارتيتا مما أشعل خلافاً بين المدربين.

وكادت الأمور تتطور لولا أن سيطر حكم المباراة على الموقف وأشهر البطاقة الصفراء في وجه كلا المدربين.

وفي تصريحات لميكيل ارتيتا نشرتها بعض وسائل الإعلام الإنجليزية اليوم الأحد تحدث المدرب الإسباني عن الواقعة مع كلوب وقال: تدخل مدرب ليفربول للدفاع عن فريقه وبدوري لن أقف ساكناً وتحدثت للدفاع عن فريقي مما فتح باب المشادة بيننا هذا كل ما حدث في الشوط الأول.

وأضاف ميكيل ارتيتا: عقب نهاية المباراة تحدثت مع المستر يورجن كلوب وهنأته على الفوز، كل شيء انتهى بنهاية المباراة ما حدث جزء من كرة القدم أحياناً وهذه اللقطات نتركها في أرض الملعب مع صافرة النهاية.

ارتيتا وكلوب

مشادة ارتيتا مع يورجن كلوب خلال مباراة ليفربول وأرسنال