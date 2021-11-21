بينها لحوم وسلع غذائية مجهولة ..«شرطة التموين»: ضبط 1287 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1287) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا تم ضبط 2،6 طن «مقطعات دواجن رومى» دون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بالقاهرة.

كما تم ضبط 1،4 طن «مفروم ومقطعات لحوم- كبدة» دون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعةمع المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة منتجات اللحوم دون ترخيص بالقاهرة.

كما تم ضبط 50 طن «بطاطس» دون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالبحيرة.

كما تم ضبط 22،93 طن «زيت طعام» دون مستندات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن إدارة مشروع لصرف المقررات التموينية بمحافظة الجيزة مع 3 إيصالات تسوية صرف سلع تموينية مزورة خاصة بماكينة صرف الدعم الخاصة بإحدى المحال بمبلغ وقدره 39180 جنيه قام بمحاولة تقديمها بقصد الإستيلاء على قيمتها بدون وجه حق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدى بالقليوبية لتصرفة في 48٫850 طن «دقيق بلدى» قام المذكور ببيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 302870 جنيه، كما تم ضبط 5،85 طن «دقيق بلدى» مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإستخدامه في عملية التصنيع قدرت قيمته بـ 36280 جنيه مع مالكى مصنعين لخشب الكونتر المكبوس والخشب الحرارى بدمياط.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى بسوهاج لتجميعه (236 بطاقة تموينية قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى- 1٫6 طن «دقيق بلدى» قام المذكور بعدم إثباته للكميات بسجل حركة الدقيق للإتجار به في السوق السوداء قدرت بــ 4340 جنيهاً وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بالشرقية لتصرفة في 46100 لتر «سولار وبنزين 95،92،80 قام المذكور ببيعها في السوق السوداء وتحيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ357875 جنيه.

كما تم ضبط 4،02 طن «منظفات صناعية» معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص بكفر الشيخ.

كما تم ضبط 27715 قطعة مستلزمات طبية «مستلزمات عيادات أسنان» دون مستندات مجهولة المصدر وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة مع مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بالقاهرة.

كما تم ضبط 5280 لتر «مياة ريداتير»مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر و1000 لتر «مياة ريداتير» منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة و500 ملصق مدون عليها ذات العلامة التجارية الوهمية «أدوات تعبئة»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع مالك مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات منتجات العناية بالسيارات بالجيزة.

كما تم ضبط 6 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة مع مالك محل لتجارة الأعلاف بالشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.