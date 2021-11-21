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غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«ترعة المريوطية»

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غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«ترعة المريوطية» غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«ترعة المريوطية»

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صرحت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الأحد، بدفن جثمان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لقي مصرعه غرقًا بترعة المريوطية في الهرم.

أفادت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وأن إسفكسيا الخنق سبب وفاة الطفل.

ولم تتهم أسرة الطفل أحدًا بالتسبب في وفاته.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة طفل بترعة المريوطية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة والتحريات أن الجثة لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا توجد إصابات ظاهرية به.

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