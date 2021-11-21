بحجة تسفيرهم للخارج.. ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في بنها

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تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من القبض على نصاب يقوم بالاستيلاء على اموال المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج في بنها وقام بالاستيلاء على الاموال والهروب بها وتم ضبطه واحيل للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية بلاغا من 3 مواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها على غير الحقيقة وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول وتمكن خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مباحث الاموال العامة تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحص الهاتف تبين أنه يحتوى على محادثات نصية عبر تطبيق «واتس آب» بينه وبين راغبى السفر للخارج وصور جوازات السفر وتأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.