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أول تحرك قضائي بعد قرار هاني شاكر.. بلاغ للنائب العام لحجب قنوات مطربي المهرجانات

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أول تحرك قضائي بعد قرار هاني شاكر.. بلاغ للنائب العام لحجب قنوات مطربي المهرجانات أول تحرك قضائي بعد قرار هاني شاكر.. بلاغ للنائب العام لحجب قنوات مطربي المهرجانات

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تقدم محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا ببلاغ للمستشار حماده الصاوي النائب العام يطالب فيه بحجب محتوي كل قنوات مطربي المهرجانات لمخالفتها للقانون ولعرضها محتوي معلوماتي غير مشروع. وطلب مقدم البلاغ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل المحتويات المقدمة على هذه القنوات وضد كل من شملهم قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنعهم من الغناء.

قال البلاغ أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق حياة كريمة للمواطن وتفعيل دور الشباب في الجمهورية الجديدة ودور التوعية نحو مخاطر المخدرات والادمان والحملات التي تتعاون فيها منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدوله لمكافحة جرائم التحرش بكل صورها وكافة أشكالها وكذلك جرائم العنف الاسري، تخرج علينا تلك الأعمال التي تمثل جريمة «خدش للحياء العام» ومخالفة للقيم الأسرية داخل المجتمع المصري.

ونص البلاغ على «أننا نضع بين يدي عدالتكم ملف هام وشائك وهو محتوي كل من يعرفون بمؤدي المهرجانات والذين تجاوز عددهم المئات فما يقدمونه هؤلاء الفئه هو عمل غير مشروع لأشخاص غير مؤهلين فنيًا وقد صدر بشأنهم قرار من السيد/نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنعهم من الغناء وتحذير النوادي والقاعات من استضافتهم لكونهم غير أعضاء بالنقابه ولا يملكون تصريح منها فضلًا عن عدم التأهيل والصلاحيه لانتسابهم للنقابة».

وقال البلاغ لــ «النائب العام»: أننا نهيب بعدالتكم إتخاذ الاجراءات القانونية نحو كل محتويات وفيديوهات من شملهم قرار المنع من نقابة المهن الموسيقية وحجب محتوي قنواتهم من على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفتها القيم الاسرية داخل المجتمع المصري ولعرض محتوي معلوماتي غير مشروع، وكذلك مصادرة الأموال المتحصله من ذلك الفعل غير القانوني وغير المشروع.

المصرى اليوم

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