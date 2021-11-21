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القبض على عصابة تخصصت في سرقات المساكن والمتاجر بـ«التسلق وكسر الباب»

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القبض على عصابة تخصصت في سرقات المساكن والمتاجر بـ«التسلق وكسر الباب» القبض على عصابة تخصصت في سرقات المساكن والمتاجر بـ«التسلق وكسر الباب»

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه في ارتكاب سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب «التسلق وكسر الباب».

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب التسلق وكسر الباب مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدقى بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (6) وقائع بدائرة القسم، كما أرشدا عن المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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