بحجم تعاملات 250 ألف جنيه.. ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية لها معلومات جنائية، بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول علها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى 250 ألف جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.