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ضبط شخصين لقيامهما بسرقة إحدى الشقق السكنية بالإكراه في القاهرة

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ضبط شخصين لقيامهما بسرقة إحدى الشقق السكنية بالإكراه في القاهرة ضبط شخصين لقيامهما بسرقة إحدى الشقق السكنية بالإكراه في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل) بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة، وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض بحوزته واستولى منها على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى وجهاز لاب توب كرهاً عنها ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر وضبطه وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استخراج المتهم المذكور من محبسه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب باستخدام «مفتاح مصطنع»، وأثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجنى عليها وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، واستولى على المسروقات كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

كما أضاف باقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق أثناء ارتكابه للواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط جهاز لاب توب ومشغولات ذهبية من متحصلات الواقعة بمسكنه، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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