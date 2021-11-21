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ضبط كمية من الحشيش بمركبة مواطن

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أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور صاحب السمو الأمير...

aae80183ef.jpgجدة :الوطن
7b371661ad.jpg16 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي...

icon-byline.pngنجران الوطن
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بتقني عرعر

أعلنت كلية التقنية للبنين بمدينة عرعر، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري،...

icon-byline.pngعرعر :الوطن
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة مخالفة لأحكام النظام

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان

تصدرت المطالبات بالحقوق المالية القضايا العمالية بجمعية حقوق الإنسان في 2020، وبلغ إجمالي الشكاوى 74، إذ سجل فرع منطقة الدمام 27 شكوى،...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين

تعتزم وزارة الصحة إيقاف بدلات المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة للتخصصات الصحية، اعتبارا من راتب...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

تحرك لحماية سكان مكة من الأمطار والسيول

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة التعاقد مع شركات مقاولات متخصصة، لتنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل وتحويل مسارات مياه الأمطار والسيول...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي والمناطق الوطن
icon-clock.png15 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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