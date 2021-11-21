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اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:50 صباحاً
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
ليه حالات السكتة الدماغية بتحصل كتير؟ دراسة طبية توضح السبب فى نقص هذا الفيتامين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:26 مساءً
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