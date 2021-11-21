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اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:50 صباحاً
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شروط خليجية لحل الأزمة مع لبنان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:21 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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