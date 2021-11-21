ضبط تاجر عملة بـ«أسيوط»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.