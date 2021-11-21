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ضبط سيدة لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بـ «النشل والمغافلة» في القاهرة

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ضبط سيدة لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بـ «النشل والمغافلة» في القاهرة ضبط سيدة لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بـ «النشل والمغافلة» في القاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة بأسلوب «المغافلة» عقب قيامها بافتعال مشاجرة معه.
وبتطوير مناقشتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «النشل والمغافلة»، كما أقرت بارتكابها (5) سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادها تم ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة بمسكنها، وأقرت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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