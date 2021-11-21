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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط صاحب مصنع وعامل لإدارتهما مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مصنع مستحضرات تجميل وعامل بذات المصنع، بإدارتهما المصنع «بدون ترخيص» واستغلاله في تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميــل باستخـــدام خامات مجهولة المصـــدر وغير مصحوبــة بأي مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصــد طرحها بالأسواق لتحقيــق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع، وعثر بداخله على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفــة الأنواع، والأدوات المستخدمة في تصنيعها جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.