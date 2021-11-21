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ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالقاهرة

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ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالقاهرة ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ببولاق.

وتبين أن المضبوطات بدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المخزن على 6،176 طن مواد غذائية أرز وملح طعام ومكرونة وخل وعدس وزيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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