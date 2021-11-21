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ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لإدارته مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «زيت طعام» بدون بيانات بالمرج.

وأكدت التحريات أن المضبوطات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من زيت الطعام.

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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