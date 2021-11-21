«شرطة البيئة والمسطحات»: ضبط 4 مصانع دون ترخيص خلال 24 ساعة

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها في مجال حماية الثروة الزراعية حيث تم ضبط عدد 2 قضية مصنع وثلاجة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 5 أطنان لحوم و3 أطنان أسماك بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال حماية البيئة تم ضبط (4) قضايا منها 4 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة، بمضبوطات بلغت 2٫167 طن مواد غذائية و8٫355 طن لحوم وقطع دواجن بدون بيانات وبدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.