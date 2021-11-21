إطلاق برنامج ريكا لقيادة الموارد البشرية في أفريقيا

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أعلن اليوم برنامج "ريكا" لقيادة الموارد البشرية (المشار إليه فيما يلي بـ "ريكا")، المصمم لتأمين برامج موارد بشرية متقدمة بهدف تحضير متخصصين متفوقين في مجال الموارد البشرية في أفريقيا لتأدية أدوار قيادية عليا، عن انطلاق البرنامج الرسمي، وبدء قبول زملاء لدفعة فبراير الافتتاحية من العام 2022 .

هذا ويهدف برنامج "ريكا" المبتكر إلى ردم الهوة بين الممارسات التقليدية في مجال الموارد البشرية ونُهج القيادة الأكثر شمولية وذلك عبر برنامج تدريبي يجمع بين قادة الأعمال والفكر والموارد البشرية من جميع أنحاء العالم كأعضاء هيئة تدريب ومتحدثين.

ويعتبر البرنامج الأول من نوعه إذ صمم خصيصاً للشركات السريعة النمو في أفريقيا ويرمي إلى تطوير قدرات الجيل القادم من الرؤساء التنفيذيين لشؤون الموارد البشرية.

وتأسس البرنامج بعد أن أنشأ شريكان مؤسسان لـ "ريكا"، وهما "بلو هيفن إنيشياتيف" وشركة "هيومان بيرفورمانس دايناميكس" في أفريقيا، فرقة عمل في عام 2019 للتحقيق في أسباب التقليل من قيمة معظم العاملين في مجال الموارد البشرية في أفريقيا، والافتقار إلى الوصول لبرامج عالمية المستوى لتطوير مهاراتهم القيادية، وأساليب تحاليلهم، ومهارات الابتكار لديهم. وضمت فرقة العمل رؤساء تنفيذيين ورؤساء تنفيذيين لشؤون الموارد البشرية لبعض الشركات الرائدة في القارة. ومن هذا المنطلق، تأسس برنامج "ريكا" في العام 2021 حاملاً هدفاً وحيداً: تنشئة قادة في مجال الموارد البشرية، قادرين على إرساء قيمة عميقة ودائمة في شركاتهم.

وقالت سوزان جيتوكو، عضوة وكاتبة في هيئة "ريكا" التدريسية، ومؤسسة ورئيسة تنفيذية لـ "هيومان بيرفورمانس دايناميكس" في أفريقيا: "في عصر يضج بالتغيير غير المسبوق على صعيد الاقتصاد والقوة العاملة والمجال الرقمي، بات من المهم أكثر من قبل جعل الناس جزءاً من المعادلة الصحيحة. وسيؤدي القادة المتمرسين وثاقبي الفكر في مجال الموارد البشرية القادرين على تبني التغيرات الجذرية، والتصرف بطريقة خلاقة، وجمع تحليلات البيانات، دوراً رائداً في الشركات المبدعة في أفريقيا عبر إرساء قيمة طويلة الأمد".

وتتألف مجوعة الشركاء في "ريكا" من "بلو هيفن إنيشياتيف"، وهو مكتب عائلي يستثمر في الشركات الناشئة في بلدان أفريقية في جنوب الصحراء الكبرى، وأيضاً من "هيومان بيرفورمانس دايناميكس" في أفريقيا ("إتش بيه دي أفريقيا")، و"إكسيل إنتليجنس"، و"سكاي روكيت". وعمل أعضاء مجموعة الشركاء مع بعض من أكثر الشركات ابتكاراً في أفريقيا والعالم، ويدركون تأثير القادة الاستراتيجيين على الأداء. فيجمعهم شغفهم بإحداث تغيير في الشركات سريعة النمو في أفريقيا.

وعلّق دايف أولريش، أستاذ يدرّس الأعمال التجارية في كلية روس لإدارة الأعمال، في جامعة ميشيغان، وكاتب ومشارك في تأسيس مجموعة "آر بي إل" قائلًا: "إنه لشرف كبير لنا الدخول في شراكة مع ’ريكا‘ لمساعدة القادة في مجال الموارد البشرية في أفريقيا عبر الاستفادة من بحثنا لتزويدهم بأحدث الأفكار والأدوات والمهارات".

ويضم برنامج "ريكا" 5 نماذج: النموذج التقني، ونموذج الأعمال، والنموذج الرقمي، ونموذج القيادة، وأخيراً نموذج التغيير، وتوفر كل منها تدريب وأفكار جديدة في مجال أساسي للقيادة والموارد البشرية المتقدمة. وسيتحصن الزملاء المشاركين في "ريكا" باستراتيجيات مستقبلية لإدارة العمل، ويبنون شبكة زملاء ومدربين لمدى الحياة. (وتشير كلمة "ريكا" في لغات البانتو إلى الأشخاص المعدين للقيام بعمل مهم.)

وأضافت جيتوكو: "بحلول العام 2030، ستصبح أفريقيا موطن 20 في المائة من القوة العاملة في العالم، ستحتل المرتبة السادسة من 10 أسرع الاقتصادات نمواً. ولم تحظى المواهب في مكان العمل بأهمية أكثر في أي وقت مضى. وبفضل رأس المال البشري الغني في أفريقيا، إن هذه القارة في موضع يمكنها النجاح فيه بفضل قادة الأشخاص شديدي التأثير والتحفيز".

وسيُدرّس البرنامج للمجموعة الأولى لعام 2022 التي تضم 25 زميلًا بين شهري فبراير ومايو من العام 2022. وتقفل أبواب تقديم الطلبات لدورة فبراير 2022 في 10 يناير 2022.

لمحة حول برنامج "ريكا" لقيادة الموارد البشرية

يهدف برنامج "ريكا" إلى ردم الهوة بين الممارسات التقليدية في مجال الموارد البشرية ونهج القيادة الأكثر شمولية. وقد صمم خصيصاً للشركات السريعة النمو في أفريقيا. ويُعد برنامج "ريكا" إختصاصيين رفيعي المستوى في مجال الموارد البشرية، وقادة في قطاع الأعمال التجارية ليشغلوا مناصب عليا، ويمكّنهم من إرساء قيمة طويلة الأمد في شركاتهم. وبنت شركة "ريكا"، التي تتخذ من نيروبي في كينيا مقراً لها،

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