تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 12:50 صباحاً
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا
-
الأحد 28 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
عراقيون عائدون من بيلاروسيا: أخذوا الطعام والمياه ورمونا في الغابة
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:12 مساءً
75
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
مواضيع متعلقة
هل غيرت جائحة كورونا أسس اختيار الموظفين في العالم العربي؟
BBC News عربي
السبت 27 نوفمبر 2021 02:07 مساءً
"بلا قيود" يستضيف الفاتح حسين محمد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين
BBC News عربي
السبت 27 نوفمبر 2021 10:01 صباحاً
هل تشعرون بالاسترخاء إذا سمعتم همسات ووشوشات؟
BBC News عربي
الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:48 مساءً
هل يمكن أن تكون عربياً وأسود؟
BBC News عربي
الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:48 مساءً
السابق
قصف حوثي مكثف على السعودية.. ما علاقة المعارك في مأرب؟
التالى
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب العاصمة اليابانية طوكيو
Tweets by @3yonNews