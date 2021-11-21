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«معانا قطع أثرية».. ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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«معانا قطع أثرية».. ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة «معانا قطع أثرية».. ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والإدعاء بحيازتهم قطع أثرية والرغبة في بيعها بالنزهة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بـتـردد 3 أشخاص على أحد المقاهى بدائرة القسم ومحاولتهم إتمام عملية بيع قطع أثرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين أنهم لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم سيارة عُثر بداخلها على حقيبة تحوى مجموعة من القطع التي يشتبه في أثريتها.

وبمواجهتهم إعتـرفوا بـتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فـى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية على خلاف الحقيقة ورغبتهم في التصرف فيهـا بـالبيع، وأقـر أحدهم بـسـابقة تعرفـه علـى أحد الأشخاص مـن خـلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» وإيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبتـه فـى بيعها، حيث إتفقا على التقابـل بـمحـل الضبط لعرض تلك القطـع بقصد النـصـب عليـه بالإشتراك مع باقى المتهمين.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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